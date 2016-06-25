"Ми повинні прийняти вибір": Штайнмайер закликав ЄС "не мститися" Британії за Brexit

На думку глави німецького МЗС, країни ЄС повинні зосередитися на досягненні згоди в таких областях, як безпека, міграція і економічне зростання, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Ми повинні прийняти вибір, який було зроблено [Великобританією], і не шукати помсти», — заявив він.

Штайнмаєр наголосив, що попереду важкі переговори про умови виходу Британії з ЄС, але європейські лідери зобов'язалися намітити новий курс щодо вирішення проблеми з високим рівнем безробіття серед молоді та інших питань, які підняв референдум у Великобританії.

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За словами Штайнмаєра, політичні партії в деяких державах—учасницях ЄС, швидше за все, будуть домагатися аналогічних голосувань, але він не знає жодної конкретної країни, яка серйозно розглядає питання про вихід з Євросоюзу. За його словами, більшість німців підтримують подальше членство в ЄС.

Нагадаємо, у Великобританії євроскептики здобули перемогу на референдумі щодо виходу країни з ЄС. Після підрахунку всіх голосів прихильники Brexit набрали 51,9% голосів.

В Європейському Союзі висловили жаль з приводу результатів референдуму у Великобританії і очікують від уряду якнайшвидшої реалізації відповідного рішення, при цьому наголошуючи, що союз 27 країн буде існувати і надалі.