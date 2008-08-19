Росія посилює охорону своїх стратегічних об'єктів
12:45, 19 серпня 2008Світ
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ФСБ готується до терактів
|Олександр БОРТНІКОВ
Як повідомляє «Эхо Москвы», про це заявив сьогодні глава ФСБ Росії Олександр БОРТНІКОВ.
Він також сказав, що лідери бойовиків активізують свою діяльність на Північному Кавказі. Під особливу охорону буде взято об`єкти транспорту, органи державної влади, об`єкти енергетики, а також місця масового скупчення людей. За його словами, перш за все таких заходи буде вжито в Південному федеральному окрузі.
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