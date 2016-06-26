В Іспанії проходять дострокові парламентські вибори, за результатами яких буде сформовано Генеральні кортеси (конгрес депутатів і сенат), повідомляє РІА Новости.

Іспанцям потрібно обрати 350 депутатів нижньої палати і 208 сенаторів.

Згідно з повідомленням, на місця в конгресі претендують 545 осіб, а в сенат – 582 кандидати.

Також наголошується, що загалом в Іспанії відкрито 22 953 тис. виборчих дільниць.

Голосування проходить через півроку після попередніх виборів до парламенту, оскільки обраному 20 грудня 2015 року конгресу депутатів так і не вдалося затвердити прем'єр-міністра країни.