Лідери ЄС сьогодні вперше після Brexit зустрінуться на дводенному саміті

Напередодні саміту канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та прем'єр-міністр Італії Матео Ренці оголосили спільну заяву, в якій запевнили, що «Європа – єдина». Про це пише Радіо Свобода.

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Також лідери заявили про відсутність будь-яких неофіційних переговорів з Великобританією щодо її майбутніх відносин з ЄС, поки та не виконає статтю 50 Лісабонського договору щодо початку формальної процедури виходу з блоку.

Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, який заявив про відставку, напередодні зазначив, що його кабінет не подаватиме заяву про вихід Британії з ЄС, а робитиме це, ймовірно, у вересні його наступник.

Сьогодні у Камерона запланована зустріч 27-ма іншими лідерами ЄС, а вже наступного дня обговорення долі блоку відбуватиметься без нього.

Як зауважив учора італійський прем’єр Матео Ренці, обговорити лідерам ЄС треба не лише Brexit, а й «перезапуск європейського проекту».

Держсекретар США Джон Керрі 27 червня застеріг лідерів ЄС від «тактики помсти» Лондону і закликав до «відповідальних та обережних дій».

Очікується також, що на порядку денному саміту ЄС 28-29 червня буде ухвалено рішення про долю економічних санкцій щодо Росії через її агресію стосовно України.

Як повідомляв УНІАН, на референдумі щодо членства Великої Британії в ЄС 23 червня за вихід з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС проголосували 48,1%.