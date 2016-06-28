У Німеччині вчинили напад на президента Йоахіма Гаука – ЗМІ

Президент Німеччини Гаук відвідав Зебніц (федеральна земля Саксонія) 26 червня. Його візит спровокував заворушення на вулицях. Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє Deutshe Welle.

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За інформацією видання, присутні в місті праві активісти зустріли президента транспарантом "Ласкаво просимо до темної Німеччини". Близько 200 учасників акції протесту стали викрикувати образи і лайки на адресу Гаука. Крім іншого, його називали "зрадником батьківщини". Один з маніфестантів кинув у президента важким предметом. Поліція була змушена застосувати для розгону учасників недозволено акції балончики з перцевим газом.

27 червня Саксонська поліція порушила кримінальну справу стосовно 30-річного чоловіка, обвинуваченого в спробі нанести тяжкі тілесні ушкодження президенту Німеччини Йоахиму Гаукові.

Як заявив бургомістр міста Майк Рук, організатори поїздки Гаука до Зебніца знали, що під час його перебування в Саксонії можуть статися заворушення. Рішення вийти на площу, де вже зібралися незадоволені маніфестанти, було, за словами Рука, "свідомим" і його приймали спільно Гаук, Рук і прем'єр-міністр землі Станіслав Тіллих. Бургомістр також повідомив, що активних протестувальників було близько 30, а всього серед учасників акції було лише десять відсотків жителів Зебніца, інші приїхали з Дрездена, Галле, Дессау і Деліча.

У свою чергу Гаук назвав поведінку демонстрантів "безмежною дурістю". "Те, що відбулося в неділю в Зебніці, неприйнятно. Абсолютно ясно, що межі свободи слова були порушені", - додав бургомістр Зебніца. Він запевнив, що, якби подібна ситуація сталася ще раз, він повів би себе "точно так само, як і в минулі вихідні". "Цим екстремістам не можна поступатися ні в чому", - вважає Рук. Вони не є "частиною того суспільства, яке ми прагнемо створити", підкреслив бургомістр.