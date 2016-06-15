Протести у Парижі: поліція затримала понад 40 демонстрантів - ЗМІ

Більшість мітингарів затримали наприкінці акції. Про це з посиланням на Le Figaro повідомляє "Європейська правда".

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Нагадаємо, після того, як кілька сотень людей в масках напали на кордони поліції у південній частині Парижа, поліція змушена була застосувати водомети та сльозогінний газ.

Внаслідок акції були поранені 29 поліцейських та 11 демонстрантів. Через страйк було закрито для відвідування Ейфелеву вежу.

Нагадаємо, в останні три місяці у Франції регулярно проходять масові страйки і акції проти трудової реформи, проект якої 10 травня був силою проведений через нижню палату парламенту.

Передбачене реформування законодавства дозволить скасувати частину захисту, якою користуються працівники у питаннях звільнення, з метою заохочення підприємців наймати більше людей.

Реформа також передбачає, що компанії отримають більше повноважень щодо скорочення робочого часу та, відповідно, зменшення зарплати. Крім того, документ дозволяє співробітникам працювати більше, набагато більше - ніж нинішній робочий тиждень, що не перевищує 35 годин.