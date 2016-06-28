Атмосфера саміту ЄС позначена невизначеністю – Шульц

Про це у вівторок у Брюсселі по завершенню своєї участі в засіданні глав держав та урядів країн-членів Європейського Союзу він повідомив журналістам, передає власний кореспондент УНІАН.

«Я відчув, що атмосфера серед глав держав та урядів дуже позначена невизначеністю. Вам відома позиція парламенту, яка цього ранку була визначена в резолюції, і яку я представив тут. Я відчув атмосферу, яка відрізняється від тієї, яку я знаю. Невизначеність стосовно того, як буде спрямований процес найближчими тижнями та місяцями. Також є відчуття, що основна дискусія щодо майбутнього Європи повинна відбутися між 27 державами-членами, і це також можна відчути», - розповів Шульц.

Також, за його словами, окрім невизначеності відчувається почуття смутку. «Люди, дійсно, жалкують стосовно того, що сталося. Нам потрібна Великобританія, як повноцінний член ЄС. Але ми повинні визнати суверенне бажання народу Великобританії», - підкреслив президент ЄП.

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Шульц повідомив, що учасники саміту попросили прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемеруна, виконуючи рішення референдуму, задіяти статтю 50 «якомога скоріше». «Ніхто не має досвіду щодо процесу, як цей. Стаття 50 ніколи не була використана. І тому має сенс розробити план, як просуватися вперед та мати технічний план для виходу держави-члена», - наголосив він.

Разом з тим, президент ЄП розповів, що існує розуміння того, що уряд в Лондоні потребує декілька тижнів, щоб «проаналізувати наслідки того, що сталося та розробити свій власний план». «Якщо чекати, коли партія Торі визначить новий уряд та визначить свою позицію, це означає чекати до початку наступного року, але є велика невизначеність в економіці, на фінансовому ринку, і я думаю, що не в інтересах будь-кого, щоб чекати так довго», - переконаний Шульц.

Відповідаючи на запитання, чи повинні депутати Європейського парламенту скласти свої мандати, як це зробив комісар Лорд Гілл, Шульц зауважив, що президент ЄП «не може просити депутатів, які вільно обрані, подати у відставку». «Великобританія є членом ЄС, а вони – члени Європарламенту. Коли стаття 50 буде задіяна, тоді це питання може бути на порядку денному», - пояснив він, додавши, що депутати від Великобританії були присутніми на сьогоднішньому засіданні парламенту.