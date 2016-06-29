Курдські бойовики заявляють про непричетність до теракту в Стамбулі – ЗМІ

Організація "Робітнича партія Курдистану", яку в Туреччині визнали терористичною, не причетна до кривавого теракту в аеропорту імені Ататюрка. Про це заявив представник HPG, бойового крила партії, передають "РИА Новости".

"HPG (Hêzên Parastina Gel) не здійснює терактів проти мирного населення, до того ж проти випадкових людей, багато з яких не є навіть громадянами Туреччини і не мають ніякого відношення до боротьби РПК проти турецької окупації. Ми ведемо справедливу боротьбу лише проти турецьких військових і спецназівців, ми воюємо в горах, де нападаємо на окупаційні сили, а не влаштовуємо вибухи в аеропортах та інших мирних об'єктах", - стверджує співрозмовник видання.

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"Також HPG ніколи не використовує терористів-смертників, це почерк ІД та інших ісламістських угруповань", — заявив представник HPG.

Додамо, що курдська організація "Яструби свободи Курдистану" взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі 7 червня, який забрав життя 11 людей. Тоді ж курди виступили з офіційною заявою, що Туреччина більше не є безпечною країною для туристів".

"Ми попереджаємо туристів. Іноземці не наша мета, але Туреччина більше не є безпечною країною для них", — було сказано в заяві.

Починаючи з липня минулого року, коли відносини турків з курдами загострилися, в Туреччині відбулася ціла низка терактів, відповідальність за які взяла на себе "Робітнича партія Курдистану".

Як правило, мішенню курдських бійців є турецькі силовики. "Робітнича партія Курдистану" домагається автономії для курдів на південному сході Туреччини. Конфлікт з Туреччиною триває десятиліття, він забрав близько 40 тисяч життів. Туреччина і її союзники вважають курдів терористами.

Двоє американських чиновників, що займаються боротьбою з тероризмом і знайомих з ранніми етапами розслідування, заявили, що головними підозрюваними в організації теракту на даний момент є бойовики "Ісламської держави". Про це пише Reuters. При цьому наголошується, що поки що доказів причетності ІД немає.

Співрозмовники агентства, які побажали залишитися неназваними, пояснили, що використання "м'яких" цілей більш притаманне саме ІДІЛ, а не курдських угрупувань. Як правило, мішенню курдів стають урядові установи.

Один з чиновників також сказав, що, хоча останнім часом "ісламська держава" активізувало нападу в Туреччині, група рідко бере на себе відповідальність, тому що Туреччина залишається одним з основних коридорів для бойовиків, які їдуть з Європи до Сирії та Іраку.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що число загиблих в нічних теракти становить 36 осіб, безліч постраждали.

Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, алеіноземці серед них також є.

Відповідальність за напад поки не взяла на себе жодна терористична організація. Разом з тим турецька поліція підозрює, що за вибухами стоїть "Ісламська держава".