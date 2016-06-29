В аеропорту Стамбула було щонайменше семеро терористів – ЗМІ

10:17, 29 червня 2016
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На час теракту в аеропорту імені Ататюрка знаходились щонайменше семеро терористів.

REUTERS

За інформацією оглядача газети Hurriyet Абдулкадіра Селві, крім трьох смертників, в аеропорту були ще чотири терористи. Про це з посиланням на CNNTurk пише "Європейська правда".

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На момент теракту перебувало семеро терористів, троє з яких здійснили вибухи, ще чотирьох поліція на момент написання тексту журналістом намагалася затримати.

За словами прем'єр-міністра Туреччини, терористи, які вчинили три вибухи в аеропорту Стамбула ім. Ататюрка, належали до ІДІЛ.

Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що кількість загиблих у нічних терактах становить 36 осіб, безліч постраждали. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, але іноземці серед них також є.

Відповідальність за напад поки що не взяла на себе жодна терористична організація. Разом з тим, як повідомляє агентство Dogan, турецька поліція підозрює, що за вибухами стоїть "Ісламська держава".

Як відомо, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдірім заявив, що кількість загиблих у нічних терактах становить 36 осіб, безліч постраждали. Кілька постраждалих мають серйозні поранення. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, але іноземці серед них також є.

Крім того, стало відомо про одну загиблу українку та ще одного громадяднина України, який отримав поранення.

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