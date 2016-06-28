Туреччина відмовилася виплачувати Росії компенсацію за збитий Су-24

Як заявив прем'єр-міністр Біналі Йилдирим, йдеться лише про вибачення перед Москвою, передає РБК з посиланням на NTV.

"Ми лише Росії висловили свої співчуття у зв'язку з подією", — заявив прем'єр після виступу перед депутатами турецького парламенту.

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У ході виступу перед парламентарями Йилдирим сказав про "відлигу" у відносинах Москви й Анкари. "Непрямий контакт між двома лідерами, нарешті, дав результат, — сказав Йилдирим. — Ми можемо сказати, що перебуваємо на початку процесу нормалізації відносин між Туреччиною і Росією".

Раніше 28 червня Йилдирим заявляв, що Туреччина у разі необхідності готова виплатити Росії компенсацію за збитий літак Су-24.

27 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вибачився за збитий російський літак Су-24 і готовий зробити все можливе для відновлення відносин між РФ і Туреччиною.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський Су-24, який порушив повітряний простір Туреччини.

Повідомлялося, що російський літак Су-24 кілька разів попереджали англійською та російською мовами, перш ніж той вдерся в турецький повітряний простір. Крім того, зовнішньополітичне відомство Туреччини застерегло Москву, що саме Росія буде нести відповідальність за будь-які небезпечні наслідки.

Після цього відносини двох країн різко погіршилися: Росія ввела щодо Туреччини економічні санкції, оголосила про скасування безвізового режиму для турецьких громадян і звинуватила її вище керівництво у закупівлі нафти у терористичного угруповання "Ісламська держава".