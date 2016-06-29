ЗМІ: Ердоган і Путін домовилися про зустріч

Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah з посиланням на заяву офісу турецького президента за підсумками телефонної розмови Ердогана і Путіна.

Незабаром після телефонної розмови джерела турецького президента повідомили, що розмова завершилася на дуже позитивній ноті.

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Пізніше в письмовій заяві було зазначено, що обидва президенти висловили готовність відновити двосторонні відносини і боротися проти тероризму.

Як зазначили в офісі Ердогана, обидва президенти погодилися провести особисту зустріч.

Також у заяві сказано, що "необхідні кроки" потрібно зробити, щоб відновити стосунки.