ЗМІ: Ердоган і Путін домовилися про зустріч
14:13, 29 червня 2016Світ
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Президент Турецької Республіки Реджеп Тайіп Ердоган і президент РФ Володимир Путін домовилися провести особисту зустріч.
REUTERS
Про це повідомляє турецьке видання Daily Sabah з посиланням на заяву офісу турецького президента за підсумками телефонної розмови Ердогана і Путіна.
Незабаром після телефонної розмови джерела турецького президента повідомили, що розмова завершилася на дуже позитивній ноті.
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Пізніше в письмовій заяві було зазначено, що обидва президенти висловили готовність відновити двосторонні відносини і боротися проти тероризму.
Як зазначили в офісі Ердогана, обидва президенти погодилися провести особисту зустріч.
Також у заяві сказано, що "необхідні кроки" потрібно зробити, щоб відновити стосунки.
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