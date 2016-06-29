Декриміналізація по-російськи: у РФ вирішили замінити штрафом кримінальне переслідування за побої і дрібне розкрадання

Про це повідомляє РИА "Новости"

Документ встановлює, що особа, яка вперше вчинила злочин невеликої та середньої тяжкості, може бути звільнена від кримінальної відповідальності з призначенням судового штрафу, якщо відшкодувала шкоду або інакше загладила заподіяну шкоду. У разі несплати штрафу в установлений строк вона замінюється на кримінальну відповідальність.

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Закон передбачає, що кримінальна відповідальність за побої настає тільки, якщо вони вчинені щодо близьких осіб, з хуліганських спонукань, з мотивів політичної, ідеологічної, расової, національної чи релігійної ненависті чи ворожнечі або за мотивів ненависті або ворожнечі відносно якоїсь соціальної групи.

Також документ декриміналізує невиплату аліментів. Кримінальна відповідальність за несплату аліментів буде застосовувати лише до тих, хто вчинив це діяння неодноразово.