В аеропорту Стамбула знайшли гранати
17:46, 29 червня 2016Світ
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На місці теракту в міжнародному аеропорту Стамбула слідчі знайшли дві гранати, що не розірвалися.
REUTERS
Про це повідомляє Dogan.
Одну з них знайшли в сумці смертника.
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Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, однак серед них було 13 іноземців. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
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