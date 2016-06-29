В аеропорту Стамбула знайшли гранати

Про це повідомляє Dogan.

Одну з них знайшли в сумці смертника.

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Як повідомляв УНІАН, у міжнародному терміналі аеропорту Стамбула ввечері 28 червня сталися вибухи. Атаки скоїли троє смертників, розповів губернатор Стамбула Васип Шахін. Влада відзначає, що більшість загиблих є громадянами Туреччини, однак серед них було 13 іноземців. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".