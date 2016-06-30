В результаті теракту в аеропорту Стамбула постраждали 250 осіб
В результаті теракту в головному міжнародному аеропорту Стамбула у вівторок, 28 червня, постраждали 250 осіб.
Як повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг, сорок один потерпілий досі перебуває у реанімації, передає Reuters.
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Серед людей, які отримали поранення в результаті теракту, є громадяни Саудівської Аравії, Афганістану, Узбекистану, Пакистану, України і Швейцарії, повідомив міністр у прямому ефірі турецького телебачення.
Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті трьох вибухів із стріляниною в стамбульському аеропорту імені Ататюрка загинули 43 людини, з них 13 не були громадянами Туреччини. У результаті вибухів постраждали 239 осіб.
Нагадаємо, увечері 28 червня в міжнародному терміналі аеропорту Стамбула в результаті атаки смертників сталися два вибухи. Відповідальність за подію узяло на себе угруповання "Ісламська держава".