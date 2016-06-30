У Монголії на парламентських виборах лідирує найбільша опозиційна партія

Як показують попередні розрахунки, кандидати від лівої опозиції перемогли у 63 з 76 регіонів країни. Явка склала близько 70%, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

На думку спостерігачів, правляча Демократична партія розчарувала електорат своєю нездатністю впоратися з уповільненням економічного зростання, обумовленим падінням попиту на мінеральні ресурси у сусідньому Китаї.

"У міру того, як продовжується економічна криза, люди розчаровуються у політичних партіях", - сказав в бесіді з журналістами експерт з Монголії з Колумбійського університету Морріс Россабі.

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Опозиційна Народна партія Монголії, що до 2010 року називалася "Народно-революційною", дотримується лівої ідеології. Партія була заснована в місті Кяхта у березні 1921 року і під такою назвою існувала до 1925 року. Основою партійної програми був перехід до соціалізму. У часи СРСР партія мала тісні зв'язки з КПРС.

На 76 депутатських місць у парламенті претендували близько 500 кандидатів. Депутати обираються строком на чотири роки.

Остаточні результати виборів будуть відомі в четвер зранку.