У Монголії на парламентських виборах лідирує найбільша опозиційна партія
У Монголії на виборах до Великого державного хуралу (парламент) з величезною перевагою перемагає найбільша опозиційна партія країни.
Як показують попередні розрахунки, кандидати від лівої опозиції перемогли у 63 з 76 регіонів країни. Явка склала близько 70%, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
На думку спостерігачів, правляча Демократична партія розчарувала електорат своєю нездатністю впоратися з уповільненням економічного зростання, обумовленим падінням попиту на мінеральні ресурси у сусідньому Китаї.
"У міру того, як продовжується економічна криза, люди розчаровуються у політичних партіях", - сказав в бесіді з журналістами експерт з Монголії з Колумбійського університету Морріс Россабі.
Читайте такожНа парламентських виборах в Іспанії перемагає правляча партія - екзит-пол
Опозиційна Народна партія Монголії, що до 2010 року називалася "Народно-революційною", дотримується лівої ідеології. Партія була заснована в місті Кяхта у березні 1921 року і під такою назвою існувала до 1925 року. Основою партійної програми був перехід до соціалізму. У часи СРСР партія мала тісні зв'язки з КПРС.
На 76 депутатських місць у парламенті претендували близько 500 кандидатів. Депутати обираються строком на чотири роки.
Остаточні результати виборів будуть відомі в четвер зранку.