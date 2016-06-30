Турецькі чиновники розповіли про "сценарій" потрійного теракту в аеропорту Стамбула

"Коли терористи зрозуміли, що не зможуть пройти через рамки і поліцейський пост, вони розвернулися і дістали з валіз зброю, відкривши безладну стрілянину біля стійки перевірки безпеки", - цитує прем'єра Associated Press.

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При цьому співробітник міністерства внутрішніх справ Туреччини і ще один чиновник на умовах анонімності розповіли агентству, що терористи втрьох приїхали на таксі.

За їх словами, перший нападник увійшов до терміналу, відкрив стрілянину, а потім підірвав себе біля рентген-апаратів.

Коли почалася паніка, другий смертник піднявся поверхом вище і активував вибухівку.

Третій нападник чекав зовні впродовж всього епізоду, і підірвався, коли люди в паніці почали тікати з терміналу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в результаті трьох вибухів зі стріляниною в стамбульському аеропорту імені Ататюрка загинули 43 людини, з них 13 не були громадянами Туреччини. Загалом постраждали 250 осіб.

Нагадаємо, увечері 28 червня в міжнародному терміналі аеропорту Стамбула в результаті атаки смертників прогриміли вибухи. Відповідальність за теракт узяло на себе угруповання "Ісламська держава".