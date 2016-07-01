З 1 липня Словаччина очолила Раду Євросоюзу

Словаччина, яка приєдналася до ЄС у 2004 році, вперше виконує ці повноваження, передає BBC.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіко заявив, що буде наполягати на зміні вектора загальноєвропейської політики щодо багатьох питань, які зараз, на його погляд, вирішуються неефективно.

У першу чергу це стосується проблеми мігрантів.

"Основоположні рішення про майбутнє Європи не можуть грунтуватися на рішеннях одного або двох членів союзу, або рішеннях його країн-засновників", - вважає Фіко.

В минулому році керівництво Словаччини відмовилося брати участь в плані розподілу біженців згідно з квотами в кожній з країн Євросоюзу.

Раніше Роберт Фіко також висловився щодо проблеми Brexit і запропонував лідерам ЄС зібратися у вересні в Братиславі на неформальний саміт, присвячений майбутньому Союзу в разі виходу з нього Великобританії.