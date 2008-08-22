Золотовалютні резерви Росії скоротилися на 16,4 млрд. дол.

Міжнародні (золотовалютні) резерви Росії за період з 9 по 15 серпня 2008 року скоротилися на 16,4 млрд. дол., або на 2,7%, - з 597,5 млрд. дол. до 581,1 млрд. дол.

Про це повідомляє Департамент зовнішніх і громадських зв`язків Центрального банку РФ.

Причинами такого різкого зниження обсягів міжнародних резервів Росії стали відтік капіталу у зв`язку з війною на Кавказі і зниження курсу євро по відношенню до долара у вказаний період (оскільки частина резерву РФ зберігається в євро і при перерахунку в долар відбувається зменшення даного показника).

Але, як запевнив глава Міністерства фінансів РФ Олексій КУДРІН за підсумками сьогоднішнього засідання російського уряду, відтік капіталів з російського ринку через військові дії в Південній Осетії вже зупинився.

При цьому він нагадав, що в розпал військових дій - 8 і 11 серпня ц.р. - з Росії пішло 7 млрд. дол., передає РБК .