Раптова дружба: ЗМІ анонсували першу зустріч Путіна і Ердогана після конфлікту зі збитим бомбардувальником

Про це повідомляє «Коммерсантъ».

За даними видання, не виключена також і більш рання зустріч у тому випадку, якщо про це змогли домовитися глави МЗС двох країн на зустрічі послів у Москві.

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Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський літак Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини. Росія тоді ввела проти Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.

29 червня в Кремлі заявили, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган вибачився перед Путіним за збитий Су-24. У свою чергу, у президента Туреччини підкреслили, що Ердоган у листі до Путіна висловив лише жаль щодо інциденту зі збитим російським Су-24.