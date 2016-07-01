"Псують фон": у Росії чиновник запропонував відвезти бездомних у вольєр на час свята

Про це повідомляє FlashSiberia.

«Пропоную наших дружинників залучити. Возити їх у вольєр у Вахмістрове на три дні. Це просто неможливо, в центрі міста одні алкаші», - сказав він під час наради в адміністрації.

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Тулонов також зазначив, що бездомні «псують фон» свята.

У мерії міста пояснили, що Тулонов «іноді різкий у висловлюваннях, і йому це можна пробачити».

Нагадаємо, раніше інший російський чиновник запропонував заборонити школам святкувати Хеллоуїн.