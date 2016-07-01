"Псують фон": у Росії чиновник запропонував відвезти бездомних у вольєр на час свята
12:09, 01 липня 2016Світ
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Глава Радянського району Улан-Уде в Бурятії Андрій Тулонов виступив з пропозицією вивезти всіх бездомних у вольєр на час бурятського міжнародного фестивалю пісенного мистецтва, народної творчості та спортивної майстерності.
За словами чиновника, бездомні «псують фон» свята / BALTIKA.FM
Про це повідомляє FlashSiberia.
«Пропоную наших дружинників залучити. Возити їх у вольєр у Вахмістрове на три дні. Це просто неможливо, в центрі міста одні алкаші», - сказав він під час наради в адміністрації.
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Тулонов також зазначив, що бездомні «псують фон» свята.
У мерії міста пояснили, що Тулонов «іноді різкий у висловлюваннях, і йому це можна пробачити».
Нагадаємо, раніше інший російський чиновник запропонував заборонити школам святкувати Хеллоуїн.
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