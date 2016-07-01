Росіянина засудили за репост про окупацію Польщі, його батько свідчив проти нього

Вирок став першим в регіональній практиці по кримінальній справі про реабілітацію нацизму, повідомляє КоммерсантЪ.

Місцевий житель Володимир Лузгін засуджений до штрафу в 200 тис. руб. за репост на сторінці "ВКонтакте" статті "15 фактів про бандерівців, або Про що мовчить Кремль". Суд порахував, що в статті містяться завідомо неправдиві факти про спільний напад СРСР та Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року і про розв'язуванні цими державами Другої світової війни. Ці твердження, як вирішив суд, суперечать фактам, викладеним у вироку Нюрнберзького трибуналу.

Читайте такожУ Росії ФСБ затримала людину через коментар у соцмережі (відео)

В якості свідка обвинувачення по справі був допитаний декан історичного факультету Пермського державного гуманітарно-педагогічного університету Олександр Вертинський.

У рамках розслідування був допитаний і батько Володимира Лузгіна, який, серед іншого, дав свідчення, що його син критикував політику Росії по відношенню до України.

Захист Володимира Лузгіна представив висновок спеціаліста, в якому вказувалося, що у нього не було прямого умислу на поширення неправдивих відомостей про СРСР", оскільки мова в статті йшла не про СРСР, а про діяльність Степана Бандери і комуністів. Захист також ще раз підкреслив, що підсудний не читав Нюрнберзький вирок.

Читайте такожФСБ отримала "зелене світло" на шпигування в інтернеті: як правильно видалитися з російських сервісів і сховатися від "всевидющого ока"

Тим не менш, суд прийшов до висновку, що рівень знань Володимира Лузгіна з історії є достатнім для усвідомлення хибності відомостей у статті: про це, з точки зору суддів, свідчать не тільки його показання про обставини початку Другої світової війни, але й шкільний атестат, де його знання з історії оцінені на "добре".

Стаття була розміщена Володимиром Лузгіним на особистій сторінці "ВКонтакте" 24 грудня 2014 року. З цього часу її встигли переглянути 20 осіб. У постанові суду приводиться висновок експертів про те, що цільовою аудиторією статті є особи, "негативно налаштовані до офіційної влади, прихильники націоналістичних ідей", а автори "реалізують мету переконати їх у співпраці СРСР із фашистською Німеччиною".