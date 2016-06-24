ФСБ отримала "зелене світло" на шпигування в інтернеті: як правильно видалитися з російських сервісів і сховатися від "всевидющого ока"

Цей документ зобов'язує російських операторів зберігати дані клієнтів протягом півроку і надавати їх російським спецслужбам. Мова йде про особисті листуванні в соцмережах і на пошті, файли, якими обмінюються користувачі, і навіть дзвінки та sms.

Крім того, компанії зобов'язані допомагати спецслужбам розшифрувати весь трафік.

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Таким чином працівники ФСБ, якщо захочуть, дізнаються логіни, електронні адреси, номери телефонів, перелік контактів, друзів і родичів користувача (в тому числі і громадянина України) та багато іншої інформації.

У зв'язку з цим УНІАН пропонує українцям, які не згодні з таким тотальним стеженням за особистим інтернет-простором, поради щодо видалення з російських сервісів. В першу чергу йдеться про соціальні мережі "Одноклассники", "Вконтакте" і "Мой мир", поштові сервіси Yandex і Mail.Ru, а також про блог-сервіс Livejornal («Живий Журнал» або ЖЖ).

Увага! Наведені нижче інструкції носять виключно інформаційний характер, видання не несе відповідальності за дії користувачів.

Прощаємося з "Вконтакте"

Згідно з правилами цього сайту, користувачі можуть видалити свою сторінку (посилання для видалення).

При цьому варто враховувати, що сторінку можна легко відновити протягом 7 місяців, і тільки якщо ви не будете заходити на сторінку весь цей час, відбувається її остаточне видалення.

При видаленні сторінки з бази даних не стирається номер вашого телефону, тому рекомендується спочатку відв'язати ваш особистий номер телефону сторінки. Починаючи з 2013 року просто так відв'язати його не вийде, проте можна запросто цей самий номер змінити на інший.

Крім того, потрібно вручну видалити всі фото, відео, видалити себе з усіх груп і спільнот. Також бажано видалити всіх своїх друзів і всі особисті листування.

Крім того, варто враховувати, що після видалення сторінки всі ваші записи, коментарі, повідомлення та "лайки" так і залишаться на чужих сторінках назавжди, і найважливіше те, що всі записи будуть підписані вашим ім'ям.

Тому перед видаленням в налаштуваннях сторінки спробуйте змінити Ваше ПІБ.

Позбавляємося від "Однокласників"

Щоб видалитися з соціальної мережі "Одноклассники", потрібно в нижній частині сторінки свого профілю знайти посилання "Регламент" і натиснути на нього (пряме посилання на сторінку). На сторінці знизу ви знайдете невиразне посилання "Відмовитися від послуг".

При його натисканні відкриється вікно видалення профілю. Вас попросять вказати причину. Крім того, тут описані втрати, які ви понесете, якщо видалите свою сторінку в соціальній мережі.

Якщо, незважаючи на це, ви вирішили видалити свій профіль, тоді введіть пароль і натисніть на кнопку Видалити.

При цьому варто враховувати, що відновити сторінку після цього буде неможливо. Якщо користувач видалив сторінку з однокласників, відновити профіль не вдасться.

Всі дані автоматично видаляються з бази. Якщо на сторінку були завантажені особисті фотографії, після підтвердження «Видалити» вони зникнуть.

Йдемо з "Мой Мир" і Mail.ru

Щоб "одним махом" вийти з "Мой Мир" і всіх сервісів Mail.ru (пошта, блог, фото- і відеохостинг, знайомства тощо), не залишивши після себе жодних ознак присутності, потрібно пройти за цим посиланням.

Відкриється коротка інструкція з видалення профілю з посиланням на спеціальний інтерфейс. Під списком сервісів, в полі «Будь ласка, вкажіть причину:» у стислій формі поясніть, чому вам більше не потрібен аккаунт на порталі.

При цьому причину потрібно вказувати обов'язково! Інакше система не прийме вашу заявку на видалення.

Після цього введіть пароль для входу у ваш профіль і натисніть кнопку «Видалити».

Після цих маніпуляцій на дисплеї з'явиться повідомлення «Ящик видалено» з переліком контенту на сервісах (альбоми аудіо і відео, замітки), який через 5 днів також буде вилучений із системи.

При цьому аккаунт можна буде відновити протягом 3 місяців з моменту вилучення. Потрібно зайти в профіль і натиснути посилання «Розблокувати». При цьому відновленню підлягає лише сторінка, а фото і відеоматеріали будуть видалені назавжди.

Забуваємо про "Яндекс"

Майте на увазі, що видаляючи скриньку Яндекс, ви знищуєте не лише пошту, а повністю весь обліковий запис і прив'язані до нього сервіси, включаючи дані та контент, у тому числі реквізити електронного гаманця, створеного в Яндексі, географічні карти з прокладеними маршрутами (Яндекс.Карти), файли на Яндекс.Диск тощо

Яндекс також попереджає, що разом зі скринькою зникнуть всі листи, які там зберігалися, а нові ніколи не будуть доставлені.

Якщо ви все ж вирішили йти, перед видаленням рекомендується змінити особисті дані в налаштуваннях, а також відв'язати реальний номер телефону. Після цього можна приступати до процедури видалення. Потрібно зайти в поштову скриньку і відкрити налаштування пошти: натиснути на іконку у вигляді шестерні в правому верхньому куті.

В меню внизу є пропозиція "При необхідності ви можете видалити свою поштову скриньку".

При натисканні на посилання "видалити" вам запропонують підтвердити ваше рішення через номер телефону і остаточно видалити аккаунт з сервісу.

Замітаємо сліди в "ЖЖ"

Коли ви видаляєте свій аккаунт на LiveJournal — видаляється тільки блог (посилання на звичайне видалення), коментарі в чужих журналах залишаються. Тому щоб видалити журнал разом з вашими коментарями, потрібно підвести журнал під "саспенд".

Для цього потрібно зробити щось, що суперечить правилам використання сервісу. Наприклад, розголосити особисті дані (ПІБ, номер кредитки, не обов'язково справжні). Якщо ніхто не пише на вас скаргу, то попросіть когось допомогти в цій затії, поскаржившись на вас.

Після цього потрібно дочекатися листа від адміністрації сервісу і проігнорувати його, і приблизно через тиждень вашого аккаунта не стане.

Слід пам'ятати, що всі ваші публічні пости і коментарі у будь-якому випадку залишаться в кеші пошукових систем і будуть доступні для пошуку. Прибрати інформацію звідти вам самостійно не вдасться, але і іншим доведеться докласти чимало зусиль для читання "вбитого" журналу.