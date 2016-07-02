Помер один з найбільш шанованих сучасних поетів Ів Бонфуа

Написані ним більше ста книг перекладено 30 мовами, повідомляє Бі-бі-сі. Бонфуа і сам був відомий як блискучий перекладач, він переклав на французьку мову кілька п'єс Вільяма Шекспіра, вірші Вільяма Єйтса, Джона Донна, Петрарки.

Читайте такожПомер американський філософ, соціолог, футуролог Елвін ТоффлерВін також переклав на французьку твори свого друга, грецького поета Йоргоса Сефериса.

Свій перший поетичний збірник Бонфуа опублікував в 1946 році, але широку популярність він отримав лише через 7 років, коли вийшла його третя книга.

Поряд з літературним талантом у Бонфуа був і художній дар - кілька його книг присвячені історії мистецтва, він писав відгуки на роботи таких відомих майстрів пензля як Пабло Пікассо, Альберто Джакометті і Піт Мондріан.

Ів Бонфуа очолював кафедру порівняльної поетики в престижному Колеж де Франс у Парижі, а також викладав у кількох американських університетах.