Кривавий теракт у Бангладеш: стало відомо громадянство загиблих (відео)

20 людей убили, 13 вдалося звільнити військовим, передає ТСН.

Громадянство всіх жертв іще з'ясовують. Утім уже відомо, що серед них – принаймні семеро японців, дев'ятеро італійців та одна студентка з Індії. Більшість з них терористи жорстоко вбили холодною зброєю.

Серед звільнених заручників – троє іноземців: один громадянин Японії, двоє – Шрі-Ланки.

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Правоохоронці намагалися встановити контакт із терористами, але зусилля поліції виявилися марними. Після майже 12 годин без результату військові вирішили узяти ресторан штурмом. Під час штурму військові знешкодили шістьох бойовиків, одного затримали живим. Двоє військових загинули.

Відповідальність за напади взяла на себе "Ісламська держава".

За останні три роки від рук ісламістів у Бангладеш загинули понад 40 людей. Через нинішню атаку в країні оголошено дводенну жалобу.