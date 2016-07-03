ФБР понад три години допитувало кандидата в президенти США

Про це повідомив штаб Клінтон, яка балотується як єдина кандидатка в президенти США від Демократичної партії, передає DW.

За даними штабу Клінтон, розмова політика з агентами ФБР тривала приблизно три з половиною години. "Вона рада, що мала можливість надати допомогу міністерству юстиції, щоб довести цю справу до завершення", - заявив речник передвиборчої кампанії Клінтон Нік Меріл.

"З огляду на те, що розслідування тривають, вона не бажає коментувати більше цей допит", - додав речник.

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Нагадаємо, Гілларі Клінтон не користувалася службовою електронною поштою під час роботи в Держдепі. Також співробітники Держдепу не зберігали її листування на офіційних серверах відомства, що викликало критику з боку представників Республіканської партії щодо можливого витоку інформації.

Клінтон пошкодувала про це, хоч і запевняла, що її електронна пошта, яка зберігалася на cервері, встановленому в її помешканні в штаті Нью-Йорк, є надійно захищеною від хакерських кібернападів. Також будинок, в якому мешкає і її чоловік - колишній президент США Біл Клінтон, постійно охороняється спецслужбами. Окрім того, за твердженням Клінтон, вона не пересилала електронною поштою жодних таємних документів, тож порушення безпеки даних, на її думку, не було.

Згодом з огляду на різку критику Клінтон вирішила передати правоохоронцям свій особистий сервер, на якому зберігалася її пошта під час роботи держсекретаркою США.