Обама офіційно підтримав висування Клінтон на пост президента США (відео)

Відео з заявою Обами опубліковано на сайті кампанії Клінтон, повідомляє РБК.

"Я знаю, наскільки важким може бути ця робота. Саме тому я знаю, наскільки хорошою в ній буде Хілларі", - сказав він.

Читайте такожКлінтон набрала необхідну кількість голосів для висунення в президенти США - ЗМІ

Обама підкреслив, що не думає, що існують люди, настільки ж підходящі на посаду президента, як Хілларі Клінтон. Він додав, що не може дочекатися початку участі в її кампанії.

Обама приєднається до кампанії Клінтон вже наступного тижня, коли вона буде вести кампанію в штаті Вісконсін, пише пише The Washington Post з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.