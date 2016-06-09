Обама офіційно підтримав висування Клінтон на пост президента США (відео)
21:47, 09 червня 2016Світ
3019 1
Президент США Барак Обама підтримав на виборах екс-держсекретаря Хілларі Клінтон, яка забезпечила собі висування на виборах від Демократичної партії.
REUTERS
Відео з заявою Обами опубліковано на сайті кампанії Клінтон, повідомляє РБК.
"Я знаю, наскільки важким може бути ця робота. Саме тому я знаю, наскільки хорошою в ній буде Хілларі", - сказав він.
Читайте такожКлінтон набрала необхідну кількість голосів для висунення в президенти США - ЗМІ
Обама підкреслив, що не думає, що існують люди, настільки ж підходящі на посаду президента, як Хілларі Клінтон. Він додав, що не може дочекатися початку участі в її кампанії.
Обама приєднається до кампанії Клінтон вже наступного тижня, коли вона буде вести кампанію в штаті Вісконсін, пише пише The Washington Post з посиланням на два джерела, знайомих з ситуацією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter