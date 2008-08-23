Моряки із захоплених суден вступили в перестрілку з піратами

Моряки із захоплених 21 серпня піратами Сомалі суден (іранського, японського і двох німецьких) вступили в збройне протистояння з викрадачами. За даними "Морського Бюлетеня", одержаними від Seafarers Assistance Program, на кораблях був чутний вогонь із автоматичної зброї, за непідтвердженими даними, кілька моряків загинули, пише Лента.ру.

Також повідомляється, що 22 серпня пірати захопили ще одне судно - італійський сухогруз. Скільки людей було на борту судна, не уточнюється. Нині пірати утримують в полоні 5 суховантажних суден, 2 танкери, 1 нігерійський буксир, чисельність екіпажів яких налічує близько 130 моряків. За буксир і нігерійський екіпаж пірати вимагають мільйон доларів. Який викуп вимагають пірати за звільнення екіпажів інших суден і самих кораблів, не уточнюється.

З урахуванням італійського сухогруза, число захоплених за 21-22 серпня піратами Сомалі кораблів сягнуло 5.