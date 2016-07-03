Вперше після примирення турецьке судно доставило до Ізраїлю гуманітарний вантаж для Гази

Доставлені в Ашдод одинадцять тисяч тонн різних вантажів, у тому числі продовольство, одяг та іграшки, будуть перевезені в Газу через територію Ізраїлю, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Це перша поставка гуманітарної допомоги, що прибула морським шляхом з Туреччини в Ізраїль після того, як на минулому тижні влада двох країн погодилися відновити відносини після шестирічної перерви.

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Конфлікт розгорівся у 2010 році після того, як ізраїльські сили безпеки захопили турецьку флотилію з шести суден з пропалестинськими активістами, які намагалися прорвати морську блокаду сектора Газа.

Тоді сталися сутички з ізраїльськими військовими, загинули 10 турецьких активістів. Згодом влада Ізраїлю принесли вибачення Туреччині за інцидент з флотилією.

Ізраїль блокує кордону сектора Газа з 2007 року, намагаючись таким чином покласти край таємним постачанням зброї для палестинських бойовиків з-за кордону.

Блокада Гази неодноразово критикувалася міжнародними та правозахисними організаціями.