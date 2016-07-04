Путін підписав закон про надання статусу ветеранів учасникам війни в Сирії

Документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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Згідно із законом, статус ветерана бойових дій отримають громадяни Росії, яких направляли для виконання спеціальних операцій в Сирії з 30 вересня 2015 року і які відпрацювали встановлений при направленні термін або були відряджені достроково з поважних причин, передає kommersant.ru.

Цей законопроект був підготовлений Міноборони РФ. Про це в січні повідомив статс-секретар, заступник міністра оборони Микола Панков. 21 червня закон був прийнятий Держдумою відразу в другому і третьому читаннях.