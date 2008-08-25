Саакашвілі звинувачує Росію в підготовці політичних убивств

Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що російські спецслужби готували вбивство одного з лідерів грузинської опозиції Коби Давіташвілі, повідомляє "Новости-Грузия". На зустрічі з депутатами парламенту, що пройшла пізно увечері в неділю, Саакашвілі розповів, що вбивство Давіташвілі, керівника грузинської Партії народу, повинно було спровокувати безлади в Грузії.

У своїй розповіді президент зіслався на главу МВС Грузії Вано Мерабішвілі. За даними МВС, виконавець замаху, житель Москви, уродженець Цхинвалі, два тижні караулив Давіташвілі біля його будинку. Вбивство зірвалося завдяки сусідові політика, який вирішив, що караулять його, і сам напав на терориста. Терорист відкрив вогонь, ранив нападника і втік, кинувши зброю і пакет з фотографіями Давіташвілі. Потім грузинським спецслужбам нібито вдалося його вистежити і зняти його зустріч в Москві із співробітниками ФСБ.

Саакашвілі також повідомив парламентаріїв, що російські спецслужби замовили грузинським кілерам "вбивство одного чеченця". Дізнавшись про це, грузинська контррозвідка інсценувала загибель цієї людини і тим самим ввела російську ФСБ в оману.

На тій же зустрічі з депутатами Саакашвілі оголосив, що Росія з 2007 року готувала вторгнення до Грузії і "існує декілька документів і фактів, які це підтверджують". У числі цих фактів грузинський президент назвав концентрацію бронетехніки на Північному Кавказі, встановлення прямих контактів з Цхинвалі і Сухумі і відновлення абхазької залізниці.

Лента.ру