НАТО на саміті у Варшаві ухвалить рішення щодо посилення оборони - Столтенберг

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Брюсселі на прес-конференції, присвяченій саміту НАТО, який відбудеться 8-9 липня у Варшаві.

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"Ми підготували наші плани для найбільшого з часів холодної війни посилення колективної оборони НАТО. У Варшаві я буду доповідати главам держав та урядів про те, що із того, що ми сказали "ми зробимо", зробив Альянс. Ми досягли того, що Альянс став більш швидким та більш готовим, і зараз ми повинні зробити наступні кроки", - заявив Столтенберг.

За його словами, на саміті у Варшаві буде погоджено рішення посилити військову присутність у Східній частині Альянсу. "Ми розгорнемо чотири багатонаціональні батальйони в Естонії, Латвії, Литві та Польщі", - сказав генсек.

При цьому він повідомив, що відповідальність за формування цих батальйонів взяли Канада, США, Німеччина та Велика Британія. "Це - чіткий сигнал, що наші нації будуть захищені з обох сторін Атлантики", - наголосив Столтенберг.

Разом з тим він зауважив, що "колективна безпека та стримування включає набагато більше". "Ми також домовимося розвинути присутність на Південному Сході, яка буде базуватися на багатонаціональній бригаді в Румунії. Це - частина зусиль, спрямованих на збільшення нашої пружності як на національному рівні, так і на колективному", - підкреслив генсек Альянсу.

Крім того, саміт "поновить наші зобов'язання витрачати більше на нашу безпеку і витрачати краще". За словами Столтенберга, вже є "невелике збільшення витрат на оборону, і в цьому році ми очікуємо на ще більше збільшення".

"У всіх наших рішеннях наша мета - захищати союзників, а не збільшити напруження в Європі. НАТО залишається відповідальним та передбачуваним актором", - наголосив він.

Ще одним питанням порядку денного саміту генсек НАТО назвав "розповсюдження стабільності за нашими кордонами". "Коли наші сусіди більш стабільні, ми більше захищені. НАТО може і буде робити, що їх підтримувати", - підкреслив Столтенберг.

Також саміт має намір вивести співробітництво НАТО з ЄС "на новий рівень". "У Варшаві разом з президентами Європейської ради та Європейської комісії я підпишу спільну декларацію щодо нашого партнерства", - повідомив генсек.