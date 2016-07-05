Поліція Італії заарештувала 38 контрабандистів, які перевозили мігрантів до ЄС

Про це італійські правоохоронці повідомили у понеділок, 4 липня, передає Deutsche Welle.

Загалом на Сицилії, в Римі та на Півночі Італії було затримано 38 осіб, з яких 25 - громадяни Еритреї, 12 - Ефіопії і один італієць.

Крім нелегального перевезення людей, контрабандистам закидають торгівлю наркотиками та незаконні фінансові операції.

Інформатор, який допоміг виявити кримінальну структуру і який сам раніше був контрабандистом, співпрацює зі слідством з 2014 року, повідомляє агентство dpa. За його словами, біженців, які не могли заплатити за подорож, віддавали єгипетським торговцям органами.

Як повідомляв УНІАН, італійська поліція підозрює двох громадян України у перевезенні мігрантів із Сирії.