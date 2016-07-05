Міністр оборони Польщі: Після розміщення у країні сил НАТО Росія відмовиться від агресивних намірів

"Тільки демонстрація реальної готовності до оборони наших кордонів може ефективно зупинити агресивні наміри Росії", - сказав Мачеревич в інтерв'ю інформагенції Associated Press, передає DW.

РФ "повинна забути про погрози Польщі, європейським країнам та іншим країнам світу", підкреслив глава польського оборонного відомства.

НАТО має намір посилити свою присутність у Польщі та країнах Балтії, розмістивши там на ротаційній основі чотири багатонаціональні батальйони загальною кількістю в чотири тисячі солдатів.

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Після розміщення об'єднаних сил Альянсу в Польщі країна стане "повноцінним членом НАТО" - не лише політичним, а таким, яким завжди дуже хотіла бути, на що поляки чекали протягом 70 років, вважає Мачеревич.

"Ми будемо цілковито захищені об'єднаними силами", - переконаний польський міністр.

Наразі ще невідомо, коли саме батальйони НАТО та супровідне обладнання розмістять у Польщі та балтійських країнах. Бойові підрозділи перебуватимуть під командуванням США, Великобританії, Німеччини та Канади. Окрема американська бригада буде розміщена поблизу кордону Польщі з Калінінградом.

На саміті НАТО в Варшаві, який відбудеться 8-9 липня, також обговорять розгортання об'єднаного штабу, основним завданням якого буде збір та обробка розвідувальної інформації на східному фланзі НАТО, повідомив Мачеревич.

У Варшавському саміті візьмуть участь близько двох тисяч делегатів із 28 країн-членів та країн-союзниць Північноатлантичного альянсу.