Міністр оборони Польщі: Після розміщення у країні сил НАТО Росія відмовиться від агресивних намірів
На саміті НАТО у Варшаві будуть сформовані сили стримування, які змусять Росію "забути про погрози в бік Польщі" та іншим країнам, заявив міністр оборони Польщі Антоній Мачеревич.
"Тільки демонстрація реальної готовності до оборони наших кордонів може ефективно зупинити агресивні наміри Росії", - сказав Мачеревич в інтерв'ю інформагенції Associated Press, передає DW.
РФ "повинна забути про погрози Польщі, європейським країнам та іншим країнам світу", підкреслив глава польського оборонного відомства.
НАТО має намір посилити свою присутність у Польщі та країнах Балтії, розмістивши там на ротаційній основі чотири багатонаціональні батальйони загальною кількістю в чотири тисячі солдатів.
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Після розміщення об'єднаних сил Альянсу в Польщі країна стане "повноцінним членом НАТО" - не лише політичним, а таким, яким завжди дуже хотіла бути, на що поляки чекали протягом 70 років, вважає Мачеревич.
"Ми будемо цілковито захищені об'єднаними силами", - переконаний польський міністр.
Наразі ще невідомо, коли саме батальйони НАТО та супровідне обладнання розмістять у Польщі та балтійських країнах. Бойові підрозділи перебуватимуть під командуванням США, Великобританії, Німеччини та Канади. Окрема американська бригада буде розміщена поблизу кордону Польщі з Калінінградом.
На саміті НАТО в Варшаві, який відбудеться 8-9 липня, також обговорять розгортання об'єднаного штабу, основним завданням якого буде збір та обробка розвідувальної інформації на східному фланзі НАТО, повідомив Мачеревич.
У Варшавському саміті візьмуть участь близько двох тисяч делегатів із 28 країн-членів та країн-союзниць Північноатлантичного альянсу.