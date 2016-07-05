Як Америка святкувала День незалежності (фоторепортаж)
10:26, 05 липня 2016Світ
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Сполучені Штати Америки 4 липня святкували День незалежності. Масштабні святкування пройшли по всій країні.
REUTERS
Тисячі людей вийшли на вулиці міст США, при чому жителів Нью-Йорка не злякав навіть сильний дощ.
Президент США Барак Обама виступив з урочистою промовою в Білому домі у Вашингтоні. З ним на сцені були члени його родини, а також відомі музичні виконавці - Кендрік Ламар і Жанель Моне.
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Завершилися святкування урочистими салютами, а відомі будівлі "засвітилися" в кольори американського прапора.
Як повідомляв УНІАН, вітаючи США с Днем незалежності, президент України Петро Порошенко подякував американцям за те, що "були поруч останні 2 роки".
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