Як Америка святкувала День незалежності (фоторепортаж)

Тисячі людей вийшли на вулиці міст США, при чому жителів Нью-Йорка не злякав навіть сильний дощ.

Президент США Барак Обама виступив з урочистою промовою в Білому домі у Вашингтоні. З ним на сцені були члени його родини, а також відомі музичні виконавці - Кендрік Ламар і Жанель Моне.

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Завершилися святкування урочистими салютами, а відомі будівлі "засвітилися" в кольори американського прапора.

Як повідомляв УНІАН, вітаючи США с Днем незалежності, президент України Петро Порошенко подякував американцям за те, що "були поруч останні 2 роки".