Нетаньяху відвідав аеропорт в Уганді, де рівно 40 років тому загинув його брат

Ізраїльській прем‘єр-міністр вирушив у тур кількома африканським країнами, повідомляє Euronews.

В Уганді його зустрів беззмінний з 1986 року 71-річний президент Йовері Мусевені.

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"Якщо тероризм зазнає успіху в одному місці, він поширюється на інші. Натомість, якщо тероризм перемогти де-небудь, він слабшає усюди. Ось чому операція "Ентеббе" була більш, ніж перемогою Ізраїлю. Це була перемога усього людства у війні проти тих, хто становить загрозу нашій спільній цивілізації", - сказав Нетаньяху в Уганді.

Влітку 1976 року бойовики Фронту визволення Палестини та Революційних осередків захопили літак, що прямував із Тель-Авіва до Парижа. Вони переспрямували його до Уганди, якою у той час керував диктатор Іді Амін. Викрадачі вимагали звільнення палестинців з ізраїльських тюрем, погрожуючи стратити пасажирів. 4 липня ізраїльські спецпризначенці провели успішну операцію зі звільнення заручників, втративши лише одну людину, командира однієї з груп Йонатана Нетаньяху.