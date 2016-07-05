"Антимайдан" попросив російського генпрокурора перевірити сайт "Дождя" на екстремізм

«Антимайдан» стверджує, що в 32 публікаціях на сайті телеканалу «Ісламська держава» згадується без вказівки, що ця організація визнана терористичною і заборонена в Росії.

Заяву на ім'я Чайки опубліковано на сайті «Антимайдана». У ньому говориться, що у додатку містяться посилання на матеріали «Дождю» і скріншоти сторінок. Однак цей додаток «Антимайдан» не опублікував: які саме матеріали стали приводом для звернення до прокуратури, невідомо.

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«Рух «Антимайдан» було створено для того, щоб всі політичні зміни відбувалися за законом. Тому, коли ми виявили, що телеканал «Дождь» порушує закон, ми повідомили в Генпрокуратуру про те, що в публікаціях телеканалу відсутні згадки про те, що ІДІЛ заборонена в Росії», - пояснив ТАСС співголова «Антимайдану» Микола Старіков. Він сказав, що представники руху не намагалися отримати пояснення у каналу. «В даному випадку є пряме порушення закону, і пояснення повинні отримати слідчі», - сказав він.

Телеканал «Дождь» «уважно стежить» за дотриманням російських законів, повідомила РБК генеральний директор телеканалу Наталя Синдєєва. За її словами, в «Дождя» існують механізми внутрішнього контролю за всіма публікаціями на сайті - як раз на предмет дотримання законодавства. «Ніяких порушень на нашому сайті ми не бачимо, але ще раз уважно перевіряємо в даний момент», - сказала Синдєєва.