Програючи війну у Сирії, ІДІЛ поспішно шукає нові території для свого паразитування - WSJ

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, в ході недавньої атаки на території Йорданії західні чиновники в столиці Аммані перехопили повідомлення від лідерів угруповання, які закликають прихильників влаштовувати теракти в своїх країнах, а не приєднуватися до бойовиків в Сирії.

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Через деякий час були здійснені теракти за межами «халіфату». Так, атаки в Туреччині, Іраку та Бангладеш забрали десятки життів.

На думку західних експертів, тепер ІД обрало нову тактику: воно влаштовує менш затратні «партизанські операції», в той час як армія угруповання в Сирії відчуває проблеми з поповненням контингенту. По мірі територіальних втрат, позбавили бойовиків джерел доходу, наприклад, нафти, зростає число атак за межами «халіфату».

Військові кампанії все більше скорочують територію ІД, тому західні і арабські офіційні особи очікують нових атак.

Відзначається також, що з метою запобігання відтоку населення з підконтрольних територій та поліпшення фінансової ситуації угруповання ввела новий податок, який стягується з тих сирійців, які залишають «халіфат».

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WSJ підкреслює здатність бойовиків швидко вербувати у свої ряди молодих мусульман за межами місця базування. Це демонструє атака в Бангладеш: ще п'ять місяців тому чоловіки, які влаштували теракт в Дацці, були зразковими студентами, а на момент здійснення теракту перетворилися на добре навчених злочинців з усіма необхідними навичками.