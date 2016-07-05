У РФ студентів зігнали на "третій трудовий семестр" – будівництво мосту до окупованого Криму

Будзагони студентів з шести профільних вузів РФ прибули на будівництво мосту в окупований Крим, повідомляє російське агентство "РИА Новости".

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Повідомляється, що до складу будзагонів увійшли 87 студентів з університетів Москви, Санкт-Петербурга, Сочі, Тюмені та Іркутська. Їх чекає п'ятиденний робочий тиждень з восьмигодинним робочим днем, безкоштовне проживання та триразове харчування. Оплата праці залежно від типу виконуваних робіт складе від 150 рублів на годину.

"Сьогодні на березі Керченської протоки ми відкриваємо студентський сезон – третій трудовий семестр", — заявив міністр транспорту РФ Максим Соколов.

На вихідних, стверджують чиновники, буде організовано культурно-освітня програма, до якої увійдуть зустрічі з керівниками проекту будівництва мосту через Керченську протоку, тренінги та екскурсії.

"Студенти виконують не найскладніші, безумовно, не небезпечні роботи на майданчиках будівництва мосту. Деяких ми направили у виробничо-технічні відділи", — сказав директор з будівництва транспортного переходу через Керченську протоку компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін.

Практика студентів триватиме два місяці – до 31 серпня.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня гендиректор компанії «Стройгазмонтаж» Аркадій Ротенберг заявив про припинення фінансування будівництва Керченського мосту.

Керченський міст повинен зв'язати окупований Крим і материкову Росію, відкрити робочий рух планували у грудні 2018 року, остаточна здача об'єкта запланована на червень 2019-го. Будівництво мосту довжиною 19 км коштуватиме бюджету окупанта 228,3 млрд руб. Аналогічних за розміром і ціною об'єктів в Росії раніше не будували.