У Німеччині поліція евакуювала літак після анонімного дзвінка
18:56, 05 липня 2016Світ
207 0
Поліція Німеччини евакуювала пасажирів літака після виявлення підозрілої валізи.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
«Надійшов анонімний дзвінок, невідомий сказав, що валіза на борту літака становить загрозу», - повідомили в поліції.
Читайте такожУ центрі Брюсселя затримали чоловіка із фейковим "поясом смертника"
В даний час літак перевіряють.
Евакуйований літак повинен був летіти до Туреччини.
Нагадаємо, раніше рейс Стамбул - Київ затримали через розмови пасажирів про бомбу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter