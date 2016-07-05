У Німеччині поліція евакуювала літак після анонімного дзвінка

18:56, 05 липня 2016
Світ
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Поліція Німеччини евакуювала пасажирів літака після виявлення підозрілої валізи.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters.

«Надійшов анонімний дзвінок, невідомий сказав, що валіза на борту літака становить загрозу», - повідомили в поліції.

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В даний час літак перевіряють.

Евакуйований літак повинен був летіти до Туреччини.

Нагадаємо, раніше рейс Стамбул - Київ затримали через розмови пасажирів про бомбу.

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