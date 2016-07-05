Вертоліт ВПС Туреччини з 11 військовослужбовцями розбився на північному сході країни - ЗМІ

Про це повідомив телеканал NTV.

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На борту перебували 11 військовослужбовців, які прямували в місто Алуджра для участі у святкових заходах з нагоди закінчення Рамадану.

Також повідомляється, що на борту міг знаходиться начальник жандармерії провінції Мустафа Догру.

До місця аварії вертольота направлені рятувальники.

Нагадаємо, раніше в Сирії в околицях Алеппо розбився військовий літак.