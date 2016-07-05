"Система прогнила": Трамп відреагував на рішення ФБР не звинувачувати Клінтон у справі про електронне листування

Свою думку він опублікував на сторінці в Twitter.

«Система прогнила. Генерал Петреус нажив проблем за менше. Дуже, дуже несправедливо! Як завжди, погане рішення», - написав Трамп.

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Як відомо, скандал з електронною поштою Клінтон отримав розголос у березні минулого року. У той час вона займала посаду секретаря.

Можливе кримінальне провадження з цього приводу американські ЗМІ називали однією з найбільших перешкод на шляху Клінтон до номінації від Демократичної партії, а також до президентського крісла.

У вересні Клінтон публічно вибачилася за використання для службового листування приватного сервера, а також обіцяла опублікувати листа.