Секс-скандал: міністр юстиції Ізраїлю подав у відставку

Міністр юстиції Ізраїлю Хаїм РАМОН подав у відставку у зв`язку з висунутими проти нього звинуваченнями в сексуальному домаганні.

Про плани піти у відставку Х.РАМОН заявив ще 18 серпня - після того, як генеральний прокурор Ізраїлю оголосив, що має намір порушити справу проти міністра юстиції за звинуваченнями в непристойній поведінці, повідомляє РБК із посиланням на Associated Press.

Як стало відомо 17 серпня, Х.РАМОНА звинувачують у тому, що він поцілував жінку-солдата проти її волі. Жінка-військовослужбовець заявила, що Х.РАМОН поцілував її в губи після того, як вона попросила сфотографуватися з ним на спомин. Під час фотографування міністр, судячи зі свідчень жінки, поцілував її "в агресивній манері", зробивши це проти її волі. Сам Х.РАМОН факт "агресивного поцілунку" всіляко заперечує і заявляє, що не можна вважати кримінальним злочином поцілунок, який тривав декілька секунд.

Ще місяць тому жінка звернулася до поліції зі скаргою на поведінку міністра юстиції.

Згідно з ізраїльським законодавством Х.РАМОН має можливість не залишати свій пост до слухань в канцелярії юридичного радника уряду.

АР зазначає, що інцидент з Х.РАМОНОМ дуже невигідний прем`єр-міністру Ехуду ОЛЬМЕРТУ, якого і так відчайдушно критикують за погано проведену військову кампанію проти угрупування "Хезболлах" на півдні Лівану. Річ у тім, що Х.РАМОН є одним із лідерів партії "Кадіма", яку й очолює голова Кабінету Міністрів Ізраїлю.

Крім того, Х.РАМОН активно підтримував плани Е.ОЛЬМЕРТА щодо повного виведення ізраїльських поселень із Західного берега р. Йордан до 2010 р.