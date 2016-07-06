Лукашенко запропонував США нормалізувати відносини на взаємовигідних умовах

"Ми ніколи не приховували той факт, що без нормалізації відносин з США ми не матимемо повноцінної зовнішньої політики. Ми не приховуємо, що дуже хотіли б нормалізації відносин з США на взаємовигідних умовах", - заявив білоруський президент на зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Білорусі Скоттом Роландом, передає Белта.

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Також Олександр Лукашенко відзначив поліпшення відносин між Білоруссю і США. "Сказати, що у нас все добре у стосунках між державами, напевно, буде не зовсім виглядати щиро навіть дипломатично. Але те, що набагато краще, ніж було, і що ми рухаємося в нормальному, правильному напрямку, напевно, ви не станете заперечувати,- сказав Олександр Лукашенко. При добрій волі керівництва США ми дуже багато можемо зробити в найближчому майбутньому".

Глава держави зустрічався з американськими бізнесменами і обговорював з ними інвестиційний клімат в Білорусі. "Я їм кажу: працюйте у нас в Білорусі за американськими законами, ми створимо вам таке правове поле. Вони кажуть: ні, ми хочемо за білоруськими законами. І я їм за це вдячний,- розповів Олександр Лукашенко.- Це для мене дуже сильний важіль і основа для розмови з іншими бізнесменами. Треба віддати належне, що, дійсно, американці - люди абсолютно різні, але це щирі люди, які, бачачи свій інтерес, хотіли б чесно співпрацювати з нашою Білоруссю".

ОлександрЛукашенко підкреслив, що в Білорусі є зобов'язання перед країнами-сусідами, в тому числі Росією, а також такими країнами, як Китай та Індія. "Це наші стратегічні союзники. Ми з ними уклали відповідні угоди", - зазначив він. На думку Олександра Лукашенка, при наявності доброї волі США, країни можуть вирішити будь-які проблеми. "Основа повинна бути одна - щирість, порядність, відвертість і довіра", - сказав білоруський президент.