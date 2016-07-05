Угорщина з сьогоднішнього дня буде депортувати нелегальних мігрантів без суду

Як передає DW, за словами радника прем'єр-міністра Угорщини з питань безпеки Дьордя Баконді, після того, як затриманих нелегальних мігрантів доставлять назад до кордону, їм вкажуть шлях до найближчої "транзитній зоні".

Опинившись там, мігранти можуть подати угорським властям офіційне прохання про притулок і чекати рішення.

Так звані "транзитні зони" знаходяться в прикордонних районах по той бік паркану, побудованого в 2015 році, щоб повністю перекрити кордон з Хорватією і Сербією.

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Відповідно до закону, прийнятого влітку 2015 року, нелегальний перетин угорського кордону вважається кримінальним злочином. Порушників чекає судовий процес і покарання до 3 років, а в разі пошкодження прикордонного паркану - до 5 років позбавлення волі.

За даними Баконді, за час, що минув, судові рішення щодо такого виду злочинів були винесені 4942 рази. Найчастіше мігранти засуджувалися до депортації до Хорватії або Сербії, що було важко реалізувати, оскільки ці країни не приймають біженців назад.

З початку цього року кордон Угорщини перетнув 17351 нелегальний мігрант. За весь 2015 рік їх було близько 391 тисячі. З 199 тисяч поданих прохань про притулок Угорщина прийняла позитивне рішення лише у 264 випадках.