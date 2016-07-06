Трамп похвалив Хусейна за те, як той "вбивав терористів" (відео)

Претендент на висування кандидатом у президенти США від Республіканської партії скандальний мільярдер Дональд Трамп заявив, що колишній президент Іраку Саддам Хусейн правильно боровся з тероризмом. Відео з його виступу в Північній Каліфорнії опублікувало агентство Associated Press.

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"Саддам Хусейн був дійсно поганим хлопцем, чи не так? Але знаєте, що він робив добре? Він вбивав терористів. Це він робив добре", - заявив він.

Трамп визнав, що Хусейн не розповідав їм про їхні права і не розмовляв з ними: "Вони були терористами, - і все".

"Сьогодні Ірак – Гарвард для терористів. Сьогодні, якщо ти хочеш бути терористом, ти їдеш в Ірак", - підсумував Трамп.

VIDEO: Trump says the late Iraqi leader Saddam Hussein was a bad guy," but he "killed terrorists." https://t.co/HOKqTxSHk4 — The Associated Press (@AP) July 6, 2016

Раніше Трамп уже заявляв про те, що ситуація в Лівії та Іраку була набагато сприятливішим, коли залишалися при владі диктатори Каддафі та Хусейн.

Як відомо, Саддама Хусейна скинули в 2003 році. Тоді США стверджували, що його режим володіє зброєю масового знищення. Пізніше виявилося, що це не відповідало дійсності. Самого Хусейна стратили.