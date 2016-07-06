Прем’єр Польщі: країна дуже добре підготувалися до саміту НАТО

"Ми готові", - наголосила прем’єр-міністр Польщі Беата Шидло, передає Польське радіо. "Про результати саміту дозвольте сказати після його завершення. Натомість сьогодні я можу повідомити про вже прийняті рішення, зокрема на зустрічі міністрів оборони держав альянсу. Вчора ми провели зустріч також у Президентському палаці", - сказала глава уряду Польщі.

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"Там ми узгодили нашу кінцеву позицію, що буде представлена польською стороною", - сказала прем’єр-міністр. Крім цього, за її словами, на зустрічі у Президентському палаці говорили також про підготовку до саміту. "Можу сказати, що я оцінюю її (підготовку – ред.) дуже високо. Ми готові", - підкреслила глава уряду.

Політик додала, що у даний час вирішуються останні питання перед приїздом до Варшави світових лідерів.

Саміту НАТО у Варшаві відбудеться 8-9 липня. На його проведення з польського бюджету виділено 160 млн злотих (36 млн євро). Столиця Польщі очікує на приїзд 58-и делегацій з цілого світу, у тому числі 28-и з держав НАТО, 26-и з партнерських країн та делегацій з штаб-квартир НАТО, Світового банку, ООН і Євросоюзу. Саміт проходитиме на Національному стадіоні PGE.