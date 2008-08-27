Росія повністю не згортатиме співпрацю з НАТО

Росія не планує повністю згортати співпрацю з НАТО, проте готова до будь-якого розвитку подій, заявив заступник начальника Генштабу Збройних сил РФ Анатолій Ноговіцин.

"Наш Верховний Головнокомандувач не заявив, що ми припиняємо (співпрацю), він просто дав зрозуміти, що таке може бути, оскільки низка заяв від Пентагону, інших держав щодо всіляких санкцій, як у гірші етапи холодної війни, лунали одна за одною", - сказав генерал-полковник на прес-конференції в РІА “Новости”.

Напередодні на зустрічі з постпредом РФ при НАТО Дмитром Рогозіним президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова на будь-які дії у відносинах з НАТО, аж до припинення співпраці з альянсом.