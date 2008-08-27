Медведєв звинуватив США в доставці до Грузії зброї
09:48, 27 серпня 2008Світ
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У Білому домі відреагували
|Дмитро Медведєв
Про це в інтерв`ю Бі-Бі-Сі заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.
Однак представник Білого дому Тоні ФРАТТО відкинув ці звинувачення.
Посольство США в Грузії повідомило, що два американські військові кораблі повинні сьогодні зайти в грузинський порт Поті з гуманітарними вантажами. Проте пізніше спростувало цю інформацію, передає радіо «Свобода».
Як повідомляв УНІАН, 24 серпня до Грузії прибув перший корабель Військово-Морських Сил США, який доставив близько 80 тонн гуманітарного вантажу.
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