Медведєв звинуватив США в доставці до Грузії зброї

Росія звинувачує США в доставці до Грузії зброї під виглядом гуманітарних вантажів.

Про це в інтерв`ю Бі-Бі-Сі заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Однак представник Білого дому Тоні ФРАТТО відкинув ці звинувачення.

Посольство США в Грузії повідомило, що два американські військові кораблі повинні сьогодні зайти в грузинський порт Поті з гуманітарними вантажами. Проте пізніше спростувало цю інформацію, передає радіо «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня до Грузії прибув перший корабель Військово-Морських Сил США, який доставив близько 80 тонн гуманітарного вантажу.