Призначена дата і місце засідання ради НАТО-Росія

Про це йдеться у заяві Столтенберга. "Ми вирішили разом з Росією провести засідання Ради НАТО-Росія на рівні послів", - сказано у заяві генерального секретаря Альянсу.

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"Засідання відбудеться 13 липня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, невдовзі після саміту НАТО у Варшаві", - додав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО відзначив, що рада НАТО-Росія відіграє важливу роль як форум для діалогу та обміну інформацією, для зниження напруження та посилення передбачуваності.

"Наша практична співпраця з Росією призупинена, але ми зберігаємо відкритими канали для політичного діалогу ", - наголосив Столтенберг.

Він також зазначив, учасники засідання ради НАТО-Росія зосередиться на обговоренні кризи довкола України та потребі повного впровадження Мінських угод.

Столтенберг додав, що сторони також звернуть увагу на військову активність, особливо, що стосується прозорості та зниження ризиків, а також на безпекову ситуацію в Афганістані.

Як повідомляв УНІАН, раніше Столтенберг заявляв, що засідання ради НАТО-Росія відбудеться після саміту Альянсу. У Кремлі також заявили про підготовку засідання Ради Росія-НАТО.

Перше майже за 2 роки засідання ради НАТО-Росія відбулось у квітні цього року.