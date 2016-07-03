У НАТО пояснили, чому Росія є однією з "непередбачуваних небезпек" для Альянсу

Про це він розповів в інтерв'ю Bild am Sonntag, передає РБК.

"Ми зіткнулися з непередбаченими небезпеками і складними проблемами, в тому числі Росією, яка готова застосувати силу для зміни кордонів", — сказав він.

При цьому Столтенберг, що саміт НАТО у польській столиці "проходить в той момент, який має вирішальне значення для безпеки Альянсу".

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Крім того, генсек наголосив, що НАТО не прагне до конфронтації з Росією. "Холодна війна — це історія і повинна залишатися такою", — сказав він.

Саміт Північноатлантичного альянсу у Варшаві пройде 8-9 липня. На ньому планується обговорення, зокрема, відносин з Росією.

Раніше міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич висловив надію, що рішення, прийняті на саміті НАТО, змусять РФ відступити з українських територій.